"INZAGHI BLINDATO DA UN CONTRATTO LUNGO"

21 dicembre 2016

Il direttore sportivo Igli Tare ha fatto il punto in casa Lazio a Premium Sport: “I rinnovi di Biglia e Keita? L’unica cosa che conta è il match contro l’Inter, poi quando sarà il momento ci penseremo. Inzaghi ha detto che gli obiettivi sono cambiati? L’ambiente di Roma è difficile, questa è una società che è condannata a fare sempre bene, poi il lavoro fatto dall’interno viene giudicato in un modo diverso rispetto all’esterno. Inzaghi è giovane, ha tanto entusiasmo e noi dobbiamo essere bravi ad accompagnare questo entusiasmo. E’ giusto avere pretese importanti, non ci siamo mai nascosti e questo momento positivo non è una novità per noi. Rinnovo per Inzaghi? Ha un contratto lungo con noi, le modalità non le spiego ma è blindato”.