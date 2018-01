"INTER, IL WEST HAM SI FA AVANTI PER JOAO MARIO"

18 gennaio 2018

Secondo la stampa inglese il West Ham ha contattato l'Inter per Joao Mario. Per il Telegraph, infatti, gli hammers stanno discutendo con Ausilio e soci il trasferimento del portoghese, che non ha nascosto il desiderio di giocare di più. Si parla della formula del prestito: Joao Mario non vuole perdere occasioni per salire sul treno che porta al Mondiale.