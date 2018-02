"IL RITORNO IN ITALIA DI GIOVINCO? ESCLUSO"

2 febbraio 2018

"La possibilita' che Giovinco torni in Italia? Nessuna". Andrea D'Amico, uno dei procuratori piu' noti del calcio nostrano, chiude ogni porta a un possibile ritorno di Sebastian Giovinco. L'agente intervenuto a Radio Sportiva si e' detto categorico: "Si trova molto bene e continuera' la sua esperienza in Mls, dove spera di chiudere il piu' tardi possibile la sua carriera". D'Amico ha analizzato anche la situazione di Domenico Criscito: "Per lui e' un po' diverso, perche' in scadenza di contratto non ha ancora rinnovato con lo Zenit San Pietroburgo quindi stiamo guardandoci attorno", ha aggiunto.