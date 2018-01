"IL NAPOLI TRATTA CON CICIRETTI"

4 gennaio 2018

Il presidente del Benevento, Oreste Vigorito, ha ammesso la trattativa tra Napoli e Ciciretti: "Come prevede il regolamento - ha dichiarato a Radio Kiss Kiss Napoli - mi è arrivata la notifica e comunicazione da parte del Napoli per richiedere la possibilità di parlare e trattare col nostro Ciciretti. Possibile che lo vogliano tesserare a parametro zero per luglio, ma non escludo la possibilità di essere contattato per anticipare il trasferimento a gennaio".