"IL FUTURO DI TOTTI? NON SONO NELLA SUA TESTA"

15 maggio 2017

Umberto Gandini ha parlato anche del futuro di Francesco Totti con Roma-Genoa che si appresta a diventare l'ultima gara da giocatore dello storico capitano: "Non sono nella sua testa e non sono al corrente di altre partite. Sottolineo il grande affetto che Totti ha per questa società e che tutta la città ha per lui". In ogni caso, l'olimpico sarà tutto esaurito per l'ultima di campionato: "Un campione come

Totti lo merita, per quel che ha fatto per la Roma, per il calcio italiano e quello mondiale" ha aggiunto l'ad giallorosso che sulle polemiche riguardanti l'impiego del numero 10 da parte di Spaleltti ha aggiunto: "Non è bello aver un partito con uno o contro l'altro. Totti ora avrà una nuova carriera nella Roma".