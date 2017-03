"IL FUTURO DI INZAGHI E' SEMPRE ALLA LAZIO"

5 marzo 2017

Quale il futuro di Simone Inzaghi? Per il ds della Lazio Igli Tare non ci sono dubbi al riguardo: "A Roma ogni tanto saltano fuori queste voci di addii, ma noi consideriamo la Lazio come un punto di arrivo. Simone è giovane: ha davanti a sé una carriera importante, ma anche lui deve capire l’importanza delle tappe che fanno parte della carriera di un allenatore. Sta facendo un lavoro pazzesco, ma noi eravamo convinti di lui anche se l’estate è stata un po’ travagliata: il tempo ci ha dato ragione”.