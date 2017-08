"HOWEDES ALLE NOSTRE CONDIZIONI"

26 agosto 2017

Il pre-partita di Genoa-Juve è stata l'occasione per Beppe Marotta per fare il punto sul mercato. A partire da Howedes: "Vuole fortemente la Juve - ha detto -, ma non è sufficiente: stiamo trattando con lo Schalke, ma l’operazione la faremo alle nostre condizioni, cioè prestito con diritto di riscatto, altrimenti faremo altre valutazioni. Emre Can? Nessuno spiraglio. Il Liverpool lo tiene ben stretto, nonostante vada in scadenza a luglio 2018".