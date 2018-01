"DZEMAILI HA CHIESTO DI TORNARE AL BOLOGNA"

10 gennaio 2018

Blerim Dzemaili dovrebbe essere il rinforzo del Bologna nel mercato invernale. Il centrocampista svizzero, come confermato dal tecnico dei Montreal Impact Remi Garde, "ha chiesto di tornare a Bologna per motivi familiari. Non vogliamo tenere un giocatore che non è convinto di restare". In MLS ha collezionato 7 gol e 10 assist in 22 partite.