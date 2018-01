"DYBALA NON È MAI STATO SUL MERCATO"

6 gennaio 2018

Giuseppe Marotta, ad della Juve, fa il punto sul mercato dei bianconeri nel pre-partita di Cagliari: “Il mercato di gennaio è definito di riparazione e noi, forse per fortuna o per bravura, siamo coperti in tutti i reparti. La squadra è altamente competitiva e assemblata per primeggiare in ogni ambito: con la forza che abbiamo, l’unica preoccupazione deve essere rivolta solo a noi stessi e non agli avversari. Che valore ha Dybala, considerano i 160 milioni di Coutinho? Il valore lo dà l’eventuale cessione e noi non abbiamo intenzione di cedere Paulo, quindi diventa difficile fare un valutazione. Non l’abbiamo mai messo sul mercato.”