"CON SUSO IL MILAN E' STATO CHIARO: VIA NEANCHE PER 80 MILIONI"

14 gennaio 2018

Nel consueto appuntamento dell’Edicola Rossonera il Milan esclude la cessione di Suso in questa sessione di mercato: “Con Suso, il Milan è stato molto chiaro in estate: non ti cediamo nemmeno per una offerta da 80 milioni di euro, era stata la battuta zoccolo duro del confronto con il campione spagnolo che ha prolungato il contratto con il Milan nello scorso mese di settembre. Un’operazione molto importante”. Questo il commento della società rossonera sul sito ufficiale.