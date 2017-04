"BERARDI-INTER? PER ORA SCOMMESSA PERSA"

23 aprile 2017

Intervenuto nel corso del programma "Serie A Live" su Premium Sport, Giovanni Carnevali ha parlato del futuro di Domenico Berardi: "È uno dei talenti più importanti del nostro calcio: noi non abbiamo necessità di fare cassa, quindi faremo le giuste valutazioni. Ha tante richieste, come le aveva l’anno scorso, quindi decideremo assieme a lui in armonia" ha detto l'amministratore delegato. Su una possibile scommessa sul fatto che l'attaccante possa approdare all'Inter, Carnevali ha risposto: "In questo momento sarebbe una scommessa persa".