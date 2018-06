2 giugno 2018

"Alisson aspetta il Real Madrid". I media spagnoli sono certi, il portiere brasiliano dirà addio alla Roma in estate, ma a dispetto dell'interesse di top club come Chelsea, Psg e Liverpool, la chiamata giusta sarà quella dei campioni d'Europa. L'addio di Zidane, che aveva ribadito la fiducia a Keylor Navas, avvicina Alisson al Real, ma Florentino Perez non vuole spendere i 60 milioni richiesti dai giallorossi. Molto dipenderà dal nuovo tecnico.