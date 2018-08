Mercato chiuso, ecco la lista degli svincolati di lusso

18/08/2018

Cominciamo da Marchisio. Il Principino ha rescisso con la Juve dopo 25 anni ed è pronto per una nuova avventura. Sicuramente è tra gli svincolati più appetibili d'Europa, soprattutto perché potrebbe fare ancora la differenza in molte squadre di seconda fascia. Alla fine però potrebbe anche cedere alle sirene americane.



Discorso diverso per Ben Arfa. Il francese, ormai fuori dai piani del Psg, resta un diamante grezzo. Al netto del talento, il suo problema è la discontinuità, ma prenderlo a parametro zero potrebbe essere davvero una scommessa azzeccata. Per chi cerca un difensore centrale, il nome buono invece potrebbe essere quello di Diego Reyes, rimasto senza contratto dopo l'avventura al Porto. Un altro affare a parametro zero poi potrebbe essere Jerry Mbakogu (150 partite col Carpi e 37 gol), che a 25 anni in Serie A potrebbe far gola a qualche squadra che punta alla salvezza.



Per chi cerca più esperienza, invece, nella lista degli svincolati di lusso ci sono diversi calciatori interessanti. Da Yaya Touré a Terry, passando per Veloso, Nasri, Flamini, Bakary Sako, Aquilani, Evra, Dieumerci Mbokani, Nilmar, Marquinho. Roba di sostanza, insomma. Da maneggiare però con grande cura con uno sguardo attento sia alla carta d'identità, sia all'ingaggio.



Infine capitolo Cassano e Giuseppe Rossi. Dopo una carriera segnata pesantemente dagli infortuni, Pepito nell'ultima stagione ha giocato 10 volte con la maglia del Genoa, ma ora è ancora senza contratto. L'impegno e il talento restano, ma non sarà facile trovare un'altra sistemazione tra i top club. Discorso simile per Fantantonio, che resta sempre uno dei nomi più chiacchierati del mercato, ma che dal 2017 non è mai più sceso in campo. In attesa di gennaio, gli svincolati di lusso restano attaccati al telefono.