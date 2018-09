Marchisio riparte dalla Russia: biennale con lo Zenit

03/09/2018

"Ultimi giorni a Torino. Tra un po' sceglierò la prossima destinazione", aveva detto Marchisio dieci giorni fa. Un saluto commosso alla Juve e ai compagni e poi il Principino si è 'rifugiato' in famiglia per decidere il suo futuro dopo un'esistenza in bianconero. E il suo futuro si chiama Zenit. Tante le squadre accostate a Marchisio: Siviglia e Betis in Spagna, Porto, Benfica e lo Sporting di Sturaro in Portogallo, ma anche il Psg dell'ex compagno Gigi Buffon, Monaco, Nizza e Marsiglia in Francia. Alla fine Marchisio ha optato per il campionato russo. Con lo Zenit disputerà l'Europa League: Copenaghen, Bordeaux e Slavia Praga le avversarie della fase a gironi.