Marchisio, futuro in Portogallo? Il Principino tentato da Porto e Benfica

30/08/2018

Il futuro di Claudio Marchisio è ancora un mistero. Il centrocampista, svincolatosi dalla Juventus , sta valutando diverse ipotesi di mercato. L'ultima, secondo quanto trapela dal Portogallo, arriva dal Porto che avrebbe messo gli occhi sul Principino. Già nelle prossime ore sarebbe in programma un summit tra le parti, con Marchisio che potrebbe sfidare sin da subito la Juventus in Champions, sorteggi permettendo.

Secondo quanto riferito da "A Bola", il classe '86 piace molto alla dirigenza del Porto, pronta ad intavolare la trattativa con Marchisio ed il suo agente per portare l'ex Juventus al Do Dragao. Non solo il Porto sulle tracce del centrocampista, anche il Benfica avrebbe messo nel mirino Marchisio con il Principino che, secondo alcuni reporter lusitani, preferirebbe vivere nella capitale portoghese.



Negli scorsi giorni anche Davide Marchisio, classe 2009 figlio di Claudio, ha lasciato la Juventus, scelta prevedibile dopo l'addio del padre che sottolinea come il futuro sarà certamente lontano dall'Italia.