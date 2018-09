Maradona, è già addio alla Bielorussia? Tratta per allenare in Messico

06/09/2018

Conferme all'indiscrezione del quotidiano argentino sono arrivate da ESPN e Tyc Sports. Maradona avrebbe intenzione di volare in Messico, ma prima deve trovare il modo di abbandonare il Brest, in cui ovviamente il doppio incarico è particolarmente vincolante. I Dorados, intanto, sono ancora senza vittorie in questa stagione e attualmente si trovano al 13° posto della seconda divisione in Messico, due punti sopra la zona retrocessione.