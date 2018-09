Manchester United, Pogba fa il misterioso: “Ora sono qui, in futuro chissà”

06/09/2018

Paul Pogba continua a far parlare di sé. Non tanto per le sue prestazioni in campo ma per il suo futuro che appare sempre più misterioso. Quel che è certo è che il calciatore non resterà a lungo al Manchester United soprattutto se Josè Mourinho dovesse sedere ancora a lungo sulla panchina del club inglese. Ad aprire ad un addio ai Red Devils è stato lo stesso Pogba in una intervista: “Il mio futuro e' attualmente a Manchester, ho ancora un contratto con questo club e sto giocando qui in questo momento ma chissà cosa succederà nei prossimi mesi”.