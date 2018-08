LR VICENZA: UFFICIALE MANTOVANI

27/08/2018

La società L.R. Vicenza comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive di Andrea Mantovani. Il calciatore ha sottoscritto un accordo sino al 30 giugno 2019. Mantovani, difensore centrale classe ’84, nell’ultima stagione ha disputato 22 gare da titolare con la maglia del Novara in Serie B. Si tratta di un ritorno in biancorosso, in quanto nella stagione 2015/2016 aveva collezionato 17 presenze con il Vicenza, prima di approdare a Novara in gennaio. Difensore di esperienza, ha disputato 179 partite in Serie A con le maglie di Torino, Chievo, Palermo, Bologna e 190 in Serie B. Il nuovo difensore biancorosso verrà presentato alla stampa martedì 28 agosto, alle ore 15,00, allo stadio Menti.