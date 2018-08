LEONARDO: "NON C'È MAI STATA UNA TRATTATIVA PER MILINKOVIC-SAVIC"

17/08/2018

Il direttore generale del Milan Leonardo ha spiegato che Milinkovic-Milan è una trattativa mai nata: "Non c'è mai stata una trattativa con la Lazio per Milinkovic-Savic. Ho parlato con il suo agente, Kezman, lo conosco bene. Non è mai partita la trattativa, non è mai stata una possibilità. Non era fattibile, ha un costo altissimo e non entra nei paletti stabiliti dalla Uefa".