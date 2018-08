Offerta Real Madrid per Milinkovic-Savic: Lotito ha chiuso la porta

19/08/2018

Anche Florentino Perez si è dovuto scontrare con i paletti imposti - legittimamente - dal presidente biancoceleste che non si è mai mosso dalla richiesta economica fatta per la propria stella. Centoventi milioni di euro e senza contropartite tecniche per sedersi a parlarne, con chiunque e senza preferenze. Così Juventus, Milan e ora il Real Madrid hanno desistito. Il suo l'ha fatto anche Milinkovic-Savic che non ha mai spinto per la cessione nonostante i rumours, ma per l'eventuale addio se ne riparlerà a fine stagione o comunque non prima di gennaio.



Solo il tempo potrà sancire chi ha avuto ragione in questo caso. Se Lotito a resistere, aspettando poi offerte simili o più alte se le prestazioni del serbo continueranno ad incantare; o le pretendenti, che hanno giudicato eccessivo la cifra chiesta dalla Lazio.