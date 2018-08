Milinkovic-Savic raddoppia lo stipendio: rinnovo con la Lazio

23/08/2018

Sergej Milinkovic-Savic "raddoppia": la permanenza in casa Lazio gli permetterà di arrivare a 3 milioni di euro all'anno di ingaggio contro il milione e mezzo che attualmente percepisce. Il 31 agosto, quando anche il mercato spagnolo sarà chiuso, Lotito e il giocatore si troveranno attorno a un tavolo per discutere il prolungamento di un anno, fino al 2023. Non ci saranno problemi per la firma e non ci sarà neanche l'inserimento di una clausola rescissoria.



Il patron biancoceleste, infatti, non vuole perdere il pieno controllo sul cartellino del giocatore dopo che in estate ha già rifiutato offerte sopra i 100 milioni di euro. Lotito spera in un'altra grande stagione del serbo per non far scendere il prezzo fissato da 120 a 150 milioni. L'estate prossima così ci sarà una nuova asta con Juventus, Milan, Manchester United e Real Madrid pronte a partecipare. Squadre che lo hanno già seguito in questa sessione e che non hanno mai smesso di avere contatti con il suo agente Mateja Kezman. La Lazio, per ora, blinderà il suo gioiello e strapparglielo non sarà certo facile. Simone Inzaghi, su questo fronte, può stare tranquillo.