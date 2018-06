Milinkovic-Savic in esclusiva: "Sarei felice di restare alla Lazio"

28/06/2018

Un assist per Claudio Lotito che non ha intenzione di vendere il suo gioiello: il presidente della Lazio, infatti, avrebbe già rifiutato un'offerta da 110 milioni di euro. La Juve, però, sembra intenzionata a fare sul serio e proverà un altro assalto per il centrocampista serbo che ora, dopo l'eliminazione dal Mondiale, volerà in vacanza e rifletterà sul suo futuro.