Milinkovic-Savic compie 23 anni: tutti lo vogliono, asta record

27 febbraio 2018

Compleanno da top player per Milinkovic Savic , che oggi festeggia 23 anni . Il giocatore della Lazio è infatti uno dei centrocampisti più ambiti del mondo. Sulle sue tracce ci sono Psg, City, Real Madrid e Manchester United . Quattro club pronti a fare follie per il serbo, per cui Lotito vuole almeno 150 milioni di euro . Una cifra solo apparentemente folle. Visto il mercato attuale, il valore del calciatore e le squadre interessate, infatti, non si possono escludere offerte monstre.

Per Milinkovic, dunque, si preannuncia un'estate calda. Tutti lo vogliono, ma solo pochi possono permetterselo. E la lista dei club alla finestra è di quelle importanti. In fila, infatti, ci sono le società più ricche d'Europa: Psg, City, Real Madrid e Manchester United. Roba da top player, per intenderci. Cifre alla mano, si parla sicuramente di un affare destinato a superare abbondantemente la soglia dei 100 milioni. Cancellata la clausola col Genk, che prevedeva un 50% alla società belga in caso di rivendita del giocatore, Lotito punta infatti a portare a casa almeno 150 milioni dalla vendita di Milinkovic. Un bel bottino, probabilmente in linea col reale valore del calciatore, attualmente primo centrocampista in Italia e in Europa per marcature.



Sul serbo questa estate ha provato un blitz anche la Juve, mettendo sul piatto 70 milioni di euro, ma il presidente bianconceleste ha respinto miseramente al mittente, sbattendo la porta in faccia a qualsiasi altro club italiano interessato. Dunque spazio ai big d'Europa. Di recente qualcuno ha vociferato di una super offerta di 180 milioni da parte di una tra Real e Psg, ma da Formello non arrivano conferme. L'asta al rialzo per Milinkovic è iniziata.