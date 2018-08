Milinkovic, l'agente respinge il Psg: "Resta alla Lazio"

29/08/2018

"Milinkovic resterà con noi", ha continuato a ripetere Inzaghi nelle ultime settimane. Dal canto suo Lotito è sempre stato chiaro: per il serbo avrebbe ascoltato soltanto proposte indecenti e 120 milioni di euro è l'ultimo prezzo fissato. Tante le pretendenti di Milinkovic in questa lunga estate di calciomercato in Italia - Juve e Milan - e all'estero - Real Madrid, United e Psg. E proprio il Psg nelle ultime ore ha fatto tremare la Lazio e i suoi tifosi con questa voce di un presunto incontro tra l'entourage del serbo e il ds del Psg Antero Henrique in un hotel di Parigi. Rumors subito smentiti: Milinkovic pensa solo a giocare e a trovare il top della condizione per dare il meglio. Intanto Lotito prepara per lui il rinnovo di un anno (il contratto attuale scade nel 2022) a tre milioni netti a stagione (adesso ne guadagna 1,5 milioni): in questo senso c'è già stato un incontro tra l'agente Kezman, Lotito e il ds Tare.