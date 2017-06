Milan e Lazio, ultimatum a Biglia: le parti ancora lontane

24 giugno 2017

La trattativa tra Milan e Lazio per vestire Lucas Biglia di rossonero è più complicata del previsto, almeno per la sponda meneghina. La distanza tra l'offerta di Fassone e Mirabelli e la richiesta di Lotito resta importante e le rispettive posizioni non sembrano destinate a cambiare velocemente. Il procuratore dell'argentino , forte di un accordo col Milan, sta giocando al rialzo per l'eventuale rinnovo. La Lazio chiede 25 milioni di euro.

Le posizioni sono cristallizzate e, stando almeno a quanto filtra, nemmeno così vicine. Nel tira e molla tra Milan e Lazio - secondo Il Messaggero - si è inserito l'agente dello stesso Biglia che, dopo aver trovato un accordo di massima con i rossoneri sta facendo pressione ai biancocelesti per strappare un insperato rinnovo a condizioni più vantaggiose. Ma non è così semplice. Lotito infatti sarebbe anche disposto a cedere il centrocampista argentino al Milan, ma non ha intenzione di abbassare la richiesta economica di 25 milioni di euro, una cifra notevole ma che servirebbe per creare un tesoretto sul mercato da spendere tra il Papu Gomez o uno tra Clasie e De Roon per la mediana. L'offerta del Milan per il momento, stando a quanto fatto trapelare direttamente da Milan TV - l'organo di informazione societario - è molto distante.



Il nodo a questo punto potrebbe essere lo stesso Biglia a cui la prossima settimana arriverà un ultimatum da entrambe le fazioni. Il Milan vorrebbe che l'argentino prendesse posizione una volta per tutte, chiedendo la cessione fino ad arrivare nell'ipotesi più estrema a una rottura con la Lazio. Scenario complicato dalla fascia da capitano del giocatore. Dall'altra Lotito vorrebbe porre fine alla questione fino addirittura alla firma sul rinnovo, come sperato da Simone Inzaghi che di perdere il proprio regista proprio non avrebbe voglia. Le tempistiche in ogni caso non saranno delle più brevi.