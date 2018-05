Lazio, Tare spegne la polemica: "Ci fidiamo di De Vrij". Intanto Immobile corre e torna a vedere l'Inter

11 maggio 2018

Nessun dubbio: Stefan De Vrij sarà regolarmente in campo nelle ultime due gare della stagione, quella contro il Crotone sabato pomeriggio e poi quella probabilmente decisiva all'Olimpico contro l'Inter nonostante l'accordo ormai raggiunto per il suo passaggio a parametro zero ai nerazzurri. Lo ha affermato il direttore sportivo della Lazio Igli Tare in una breve battuta concessa a Il Tempo: "De Vrij gioca fino all’ultima partita, ci fidiamo di lui".