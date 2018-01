Lazio: Tare "De Vrij è ancora indeciso. Di sicuro resta fino a fine stagione"

6 gennaio 2018

"De Vrij? Ci vuole pazienza: il ragazzo è ancora indeciso e mi auguro di avere chiarezza il prima possibile". Prima della gara contro la Spal, il ds della Lazio Igli Tare ha parlato del caso del rinnovo del difensore olandese: "Non gli abbiamo dato un termine, è una decisione di cuore sia per lui sia per noi, ma rispetteremo la sua decisione - ha detto a Premium Sport - Di sicuro rimarrà con noi fino a fine stagione. Caceres arriverà dopo la sosta".