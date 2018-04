Lazio, Pioli a rischio: se perde col Milan può essere esonerato

18 marzo 2016

La pesante eliminazione patita all'Olimpico contro lo Sparta Praga ha acceso la miccia nella polveriera Lazio. Lotito si è recato a Formello per un incontro con il direttore sportivo Tare e con Stefano Pioli . L'allenatore è a rischio esonero , sarà decisiva la trasferta di Milano. E spunta il nome del possibile sostituto: Simone Inzaghi .

La contestazione dei tifosi a Formello ha fatto da contorno all'incontro di oltre un'ora tra il presidente Lotito, Igli Tare e lo stesso Pioli. La decisione presa è stata quella di andare avanti così , con nel mirino la partita di domenica sera a San Siro contro il Milan. Una sconfitta provocherebbe l'esonero del tecnico. E in rampa di lancio, pronto a subentrargli, ecco Simone Inzaghi . L'ex attaccante di Lazio e Piacenza allena la Primavera biancoceleste dal 2014.

Continua così la stagione maledetta della Lazio, apertasi con l'eliminazione contro il Bayer Leverkusen nel playoff di Champions e proseguita con un cammino balbettante in campionato. Lo spogliatoio, dopo la sconfitta con lo Sparta, si è spaccato. Lulic ha accusato alcuni compagni di essere scappati negli spogliatoi dopo il fischio finale, evitando di stare in campo a prendersi i fischi. Biglia non ha usato mezze parole, parlando di "vergogna".