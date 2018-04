Lazio, Mihajlovic in tribuna all'Olimpico

1 maggio 2016

In un Olimpico non proprio esaurito, anzi, ad assistere a Lazio-Inter sono spuntate facce molto note. La più cercata da fotografi e telecamere è quella di Sinisa Mihajlovic : basco calato sulla testa, accompagnato dai figli, il serbo ex allenatore del Milan è da tempo considerato uno dei possibili nomi per la panchina della Lazio per la prossima stagione. Ma anche altri allenatori hanno fatto capolino sulle tribune dello stadio romano. Pippo Inzaghi , ad esempio. Ma anche Gianni De Biasi , attuale ct dell'Albania, altro nome accostato ai biancocelesti.

Suggestioni, ovvio. La presenza di questi tecnici probabilmente è stata semplicemente una coincidenza: come ha spiegato Igli Tare prima del match ai microfoni di Premium Sport, infatti, "ogni decisione verrà rimandata al finale di stagione". Non è detto, quindi, che ci sarà un cambio in panchina, come non è nemmeno detto che Inzaghi resti. Tare, infatti, ha lasciato aperto tutte le porte, prospettando cambiamenti radicali a livello di uomini.



"Con Inzaghi abbiamo parlato all'inizio, e siamo stati chiari - ha spiegato Tare - : non vogliamo mettergli pressione, ma vogliamo dargli la possibilità di fare questo miniciclo e quindi prendere una decisione sulla sua permanenza. Di sicuro i risultati potrebbero spingerci a prendere una decisione, ma sicuramente a fine stagione ci saranno dei cambiamenti: la Lazio dell'anno prossimo sarà una Lazio differente. Ma non vedo difficoltà. Abbiamo parlato chiaro con tutta la squadra, per quanto riguarda il futuro: chiunque non si senta valorizzato da questa squadra avrà la possibilità di cambiare".



Infine una battuta su Candreva e Biglia, pezzi pregiati del mercato biancoceleste: "Non sono bravo a fare valutazioni: sono giocatori pregiati, che hanno un valore importante. Prenderemo in considerazione qualsiasi situazione, per il bene della Lazio. Anche in entrata, il nome della Lazio attira ancora".