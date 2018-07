Lazio, Lotito pensa a Ramires

21/07/2018

La Lazio vuole Ramires, che non si è presentato in ritiro con lo Jiangsu Suning perché punta a rescindere il contratto e lasciare la Cina. Il brasiliano, in passato cercato anche dall'Inter, può essere quindi il colpo a sorpresa di Claudio Lotito, soprattutto se dovesse partire Milinkovic-Savic, per il quale il presidente biancoceleste continua a chiedere una cifr vicina ai 140 milioni di euro. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.