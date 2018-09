Lazio, Lotito blinda i tre top player: rinnovi record

05/09/2018

Alla fine anche Claudio Lotito, sempre oculato nelle spese, ha dovuto cedere ed aprire non poco il portafoglio per trattenere i suoi top player. Il numero uno dei biancocelesti ha resistito per un’altra estate alle ricche offerte arrivate per Immobile, Luis Alberto e Milinkovic-Savic che nei giorni scorsi hanno bussato alla porta del presidente per riscuotere il rinnovo (con adeguamento) promesso in caso di permanenza. Un rinnovo record nel caso di Immobile che arriverà a guadagnere 3 milioni di euro a stagione: è il primo calciatore dell’era Lotito a toccare tale cifra.