Lazio, Keita salta l'amichevole e va a Milano. Arriva Lucas Leiva

16 luglio 2017

Il ritiro della Lazio ad Auronzo di Cadore rischia di diventare un punto di passaggio, in uscita come in entrata. Dopo Biglia passato al Milan, i biancocelesti aspettano Lucas Leiva che, dopo le visite mediche nella capitale lunedì mattina, raggiungerà i compagni in Trentino. In ritiro non troverà Keita Balde : il senegalese con il permesso della società è andato a Milano per incontrare la fidanzata, ma potrebbe vedere anche i dirigenti dell'Inter.

Ma andiamo con ordine e partiamo dalle certezze. Le chiavi del centrocampo lasciate a Formello da Biglia partito alla volta del Milan, verranno affidate a Lucas Leiva. Il centrocampista brasiliano è arrivato a Fiumicino e nelle prime ore del lunedì svolgerà le visite mediche per poi firmare il contratto che lo legherà alla Lazio nei prossimi anni. Un approdo nella Serie A italiana sfiorato in diverse occasioni durante gli ultimi anni e chi si è concretizzato coi biancocelesti. Se tutto andrà come previsto raggiungerà i compagni ad Auronzo di Cadore subito dopo la firma sul contratto.



In Trentino però non troverà Keita Balde, ufficialmente per un permesso accordatogli dalla società per andare a Milano a trovare la fidanzata. L'attaccante senegalese, protagonista di voci di mercato negli ultimi mesi, non ha disputato l'amichevole vinta 9-1 contro una rappresentativa di Cadore ufficialmente per un problema fisico, lasciando il ritiro e dando il là a speculazioni circa il suo futuro. Incontrerà la fidanzata, questo è sicuro, ma è tutt'altro che da escludere un incontro con i dirigenti dell'Inter che in lui hanno trovato l'eventuale sostituto di Perisic qualora il croato voli in direzione Manchester.



Il contratto in scadenza nel 2018 apre a ogni possibile soluzione e l'Inter potrebbe operare un deciso sorpasso sulla Juventus che, dopo Douglas Costa e con Bernardeschi nel mirino, sembra aver allentato la presa. L'offerta nerazzurra potrebbe aggirarsi intorno ai 3 milioni l'anno per cinque stagioni, con la Lazio ci sarebbe un’intesa pari a 22 milioni di euro.