Lazio, Keita fa le visite. Lotito rilancia, il futuro è un rebus

5 luglio 2017

Secondo giorno di visite mediche in casa Lazio . Il primo a presentarsi alla clinica Paideia è stato Keita, il cui futuro resta un rebus, uno dei nodi da sciogliere prima dell'inizio del ritiro ad Auronzo di Cadore, che scatta sabato. Il presidente Lotito lo aspetta, giovedì o al massimo venerdì, per un incontro: cercherà di convincerlo offrendogli un rinnovo a 2,2 milioni di euro più bonus. La Juve, ma non solo, resta alla finestra.

"La Lazio ha fatto le sue scelte, ha portato il giocatore a un anno dalla scadenza del contratto, in questa situazione, ora c'è un unico percorso da seguire: dialogo finalizzato ad una cessione che accontenti tutti - aveva detto qualche giorno fa l'agente di Keita, Roberto Calenda - Ci hanno comunicato di avere fatto un accordo con il Milan. Noi ne abbiamo preso atto. Il Milan è sempre il Milan, ma vogliamo capire in questo momento qual è l’entità del loro progetto. Se siamo d'accordo con la Juventus? Assolutamente no". Lotito, da parte sua, non molla e farà un ultimo tentativo per strappare il rinnovo al giocatore, il cui contratto con i biancocelesti scade nel giugno 2018. La Juve intanto aspetta gli sviluppi della situazione, per nulla intenzionata a sborsare i 30 milioni di euro chiesti da Lotito. Tra un anno il giocatore si libererà a parametro zero.