Lazio, Immobile: "Al mercato pensano i miei agenti. Ho segnato molto, arriveranno chiamate"

22 maggio 2018

E in effetti le voci di interessamenti, approcci con l'agente e idee per il futuro non si sono fatte attendere, a partire dal Milan che - per stessa ammissione del ds Mirabelli - cerca un centravanti. "Ora mi dedico alla nazionale e poi alle vacanze, per il mercato faccio lavorare i miei agenti. Non c'è bisogno che ribadisca i miei sentimenti verso la Lazio, una società che mi ha dato tanto e a cui ho dato tanto".



L'ottima stagione dell'attaccante è stata però rovinata dalle mancate qualificazioni al Mondiale e alla prossima Champions con i biancocelesti: "La mia famiglia e i miei agenti sanno cos'ho passato dopo la sconfitta con la Svezia. Per la Champions ce l'abbiamo messa tutta, per quello che abbiamo fatto la meritavamo noi. In ogni caso il Mondiale non lo guarderò, fa troppo male".