Lazio, il colpo è Nani: arriva dal Valenica

31 agosto 2017

Colpo della Lazio che ha preso Nani dal Valencia. L'esterno portoghese ex Manchester United e campione d'Europa in carica è arrivato questa mattina a Roma e si è subito diretto alla clinica Piadeia per le visite mediche di rito, prima di mettere la firma sul contratto con i biancocelesti. Con gli spagnoli accordo per un prestito con diritto di riscatto sulla base di 10 milioni di euro più due di bonus. Arrivano anche i giovani Bruno Jordão e Pedro Neto dallo Sporting Braga per 26 milioni di euro.