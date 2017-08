Lazio, ceduto Keita al Monaco per 30 milioni più bonus

29 agosto 2017

Keita Baldé non giocherà più nella Lazio ma nemmeno nella Serie A: l'attaccante senegalese è un nuovo giocatore del Monaco, manca solo l'annuncio. In poche ore si è consumata una trattativa lampo tra la Lazio e la squadra del Principato sulla base di 30 milioni di euro più bonus. Il presidente Lotito in persona con Jorge Mendes hanno chiuso l'operazione. Keita è già a Montecarlo, dove sta sostenendo le visite mediche.