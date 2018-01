Lazio, Caceres è ufficiale

8 gennaio 2018

Caceres, ormai completamente guarito dopo i diversi problemi fisici delle ultime stagioni, sarà già a disposizione della Lazio per il match con il Chievo in programma il 21 gennaio.



Si tratta di un acquisto importante per Inzaghi, che così potrà ampliare le rotazioni in difesa in vista di una seconda parte di stagione ricca di impegni. La Lazio, in piena corsa in campionato per la qualificazione alla prossima Champions, è infatti ancora protagonista anche in Europa League (qualificata ai sedicesimi) e in Coppa Italia, dove in semifinale se la vedrà con il Milan.