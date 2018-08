Lazio, Lotito: "Milinkovic-Savic? Nessuna offerta da Juve e Milan"

08/08/2018

"Sergej Milinkovic-Savic vale molto di più di Pogba", parola di Claudio Lotito che ha blindato il suo gioiello. Il serbo dovrebbe rimanere un altro anno alla Lazio, anche perché "finora nessuno si è fatto avanti: non mi sono arrivate offerte ufficiali né dal Milan, né dalla Juve e tanto meno dal Real Madrid o dallo United".



Ma quanto vale il centrocampista classe 1995? "Di certo non spingo per venderlo, ma se lei mi chiede quanto vale allora le ricordo che lo scorso anno, il 29 agosto, rifiutai un'offerta da 110 milioni di euro. A quanto è stato venduto Pogba al Manchester? 105 più cinque? E allora Milinkovic vale di più, perché è molto più chiaro", ha ribatdito il presidente biancoceleste al Corriere della Sera.



La richiesta iniziale di 150 milioni di euro potrebbe scendere fino a 120, ma il patron della Lazio vuole solo soldi cash: "Sia chiaro, non mi interessano contropartite tecniche o formule tipo prestito". Parole che sembrano escludere il Milan dalla corsa per il centrocampista, mentre la Juventus resta ancora alla finestra in attesa di capire il futuro di Pjanic. Più defilati anche il Manchester United che ha deciso di trattenere Pogba e il Real Madrid che non è convinto.



Infine, ancora un elogio di Lotito a Milinkovic-Savic che ora è sereno e tranquillo in ritiro con i suoi compagni: "È il miglior giovane nel panorama mondiale. Per giunta con un enorme margine di crescita". Tutti avvisati, strapparlo alla Lazio non sarà una passeggiata.