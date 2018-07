Lazio, è sbarcato Milinkovic-Savic

31/07/2018

Dopo un giorno di ritardo, per aver perso all'ultimo l'aereo, Milinkovic-Savic è arrivato alla clinica Paideia per le visite mediche di inizio stagione: "Se resto? Certo, se sono qui...", la risposta del centrocampista serbo sul suo futuro. Dopo le visite mediche, non è da escludere che il centrocampista serbo possa già avere un incontro con Claudio Lotito e Igli Tare. Da domani si allenerà agli ordini di Simone Inzaghi.