La Lazio pensa a Rafinha, il Barcellona chiede Milinkovic-Savic

Il Barcellona si infila prepotentemente tra la Juve e Milinkovic-Savic grazia a... Rafinha . Dalla Spagna, infatti, rimbalza la notizia che i blaugrana sono pronti a inserire il brasiliano ex Inter nell'offerta alla Lazio per il serbo. Di sicuro il giocatore piace molto ai biancocelsti, che erano erano intenzionati a riutlizzare i soldi della cessione di Felipe Anderson in Premier League (almeno 40 milioni di euro). Ma a questo punto sarebbe arrivata la controproposta dei campioni della Liga, che ai soldi preferirebbero il centrocampista nato in Spagna. Certo, con conguaglio a favore del club di Lotito.

Una brutta sorpresa per Marotta e Paratici, che si ritrovano un concorrente in più e oltretutto con un'arma, quella di Rafinha appunto, che potrebbe scardinare le barricate laziali. Lazio che nella trattativa con i bianconeri per cedere Milinkovic-Savic avrebbe fatto il nome di Rodrigo Bentancur, considerato incedibile da Allegri non solo per il positivo Mondiale in Russia. L'idea che arriva da Torino è quella di offrire Marko Pjaca per abbassare un costo di cartellino che potrebbe scendere attorno ai 100 milioni di euro. Almeno questo è quanto pensa Lotito. L'entrata in scena del Barça con l'idea Rafinha, però, rischia di complicare ulteriormente i piani juventini.