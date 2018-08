La Lazio in pista sui go kart

07/08/2018

Qualche ora di relax per la Lazio che nel ritiro di Marienfeld in Germania. I biancocelesti sono scesi in pista per sfidarsi in una gara di go kart. Prima posizione al traguardo per Peruzzi che ha battuto Parolo e Immobile. Occasione anche per non pensare al mercato, soprattutto per Milinkovic-Savic che si è fatto fotografare sorridente sul mezzo numero 21, lo stesso della sua maglia.