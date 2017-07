Doppio colpo Lazio: Caicedo e "mezzo" Caceres

28 luglio 2017

Prima Felipe Caicedo, poi Martin Caceres. Il mercato della Lazio parla sudamericano con l'ingaggio dell'attaccante ecuadoreno e del difensore uruguaiano. Il primo, 28 anni, arriva subito dall'Espanyol sulla base di 3,5 milioni di euro più bonus che potrebbero raddoppiare la cifra in caso di qualificazione alla Champions League. Per il giocatore, invece, contratto di tre anni a 1,5 milioni di euro. In giornata è atteso il suo sbarco a Fiumicino per le visite mediche.