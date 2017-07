Lazio, Biglia incontra Lotito: l'argentino vuole il Milan

10 luglio 2017

L'offerta del Milan è arrivata a poco meno di 20 milioni di euro (bonus compresi) e la sensazione è che l'affare andrà in porto a breve, anche perché Biglia non ha intenzione di raggiungere la Lazio ad Auronzo di Cadore. "Vado in ritiro? Non lo so" sono state le parole del centrocampista al suo arrivo a Roma oggi alle 06:45, quando il capitano biancoceleste è atterrato a Fiumicino da solo con due valigie ed è apparso piuttosto scuro in volto.



L'argentino ha scelto il Milan e aspetta solo di volare a Milano per iniziare la sua nuova avventura. Il giorno chiave sarà, con ogni probabilità, quello di martedì con Fassone e Mirabelli che vogliono annunciare il nono colpo di mercato a Lugano in occasione della prima uscita stagionale. La Lazio al momento non molla, ma l'incontro tra il giocatore e Lotito potrebbe sbloccare definitivamente la situazione, anche perché i biancocelesti hanno già nel mirino il suo sostituto: si tratta di Tolgay Arslan, regista tedesco che attualmente gioca nel Besiktas e per cui sono pronti 5 milioni di euro.