LAZIO, TARE: "IMMOBILE E MILINKOVIC, RINNOVI ENTRO 7 GIORNI"

20/09/2018

Igli Tare, prima di Lazio-Apollon Limassol, conferma i rinnovi per Milinkovic-Savic e Immobile: "Questione di giorni, massimo entro settimana prossima: gli accordi ci sono già da tempo". Il ds biancoceleste sulle voci che volevano Caicedo partente in estae: "Ha un ruolo difficile, spesso partire dalla panchina e poi essere decisivo. Non ha mai creato problemi e sono convinto che questa stagione sarà fondamentale".