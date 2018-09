LAZIO, SUGGESTIONE BRASILIANA PER L'ATTACCO

05/09/2018

Bruno Tabata è l’ultimo nome per l’attacco della Lazio. Talento verdeoro classe 1997 in forza ai portoghesi del Portimonense, piace molto a Igli Tare secondo quanto rivelato dai media brasiliani. Tabata, che nasca ala ma può ricoprire tutti i ruoli dell’attacco, viene monitorato costantemente dal club biancoceleste che già a gennaio potrebbe formulare una offerta per acquistarlo.