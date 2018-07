La presentazione di Ronaldo e lo "Speciale Calciomercato" in onda su Tgcom24 e Sportmediaset.it da lunedì 16 luglio a venerdì 17 agosto

14/07/2018

Le vacanze, le spiagge, il mare. Ma anche, o soprattutto, il calciomercato. L'estate entra nel vivo e, con lei, le trattative di mercato che potranno cambiare gli equilibri delle squadre di serie A e non solo. Tgcom24 (sul canale 51 e sul sito) e Sportmediaset.it, da lunedì 16 luglio a venerdì 17 agosto vi informeranno con uno "Speciale Calciomercato" in onda tutte le sere dalle 21.30 alle 22.30. L'inizio sarà particolarmente scoppiettante. Lunedì, infatti, i riflettori si accenderanno già dalle 18, perché potrete seguire sia in tv che in streaming la presentazione della Juventus di Cristiano Ronaldo.