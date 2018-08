LA LAZIO BLINDA MILINKOVIC-SAVIC

23/08/2018

Sergej Milinkovic-Savic "raddoppia": la permanenza in casa Lazio gli permetterà di arrivare a 3 milioni di euro all'anno di ingaggio contro il milione e mezzo che attualmente percepisce. Il 31 agosto, quando anche il mercato spagnolo sarà chiuso, Lotito e il giocatore si troveranno attorno a un tavolo per discutere il prolungamento di un anno, fino al 2023. Non ci saranno problemi per la firma e non ci sarà neanche l'inserimento di una clausola rescissoria.