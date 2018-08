L'Inter irrompe nella corsa a Milinkovic-Savic

05/08/2018

Prima la Juve , poi il Milan , adesso l' Inter . Le grandi del nostro campionato si muovono con decisione e bussano alla porta di Claudio Lotito per Milinkovic-Savic . Tutte, nessuna esclusa, con la Lazio pronta ad ascoltare le offerte e ad approfittare della possibile, se non probabile, asta che si scatenerà per il talento serbo. Ma corsa a tre - e solo in Italia -, dicevamo. Mentre ieri era segnalato a Roma Leonardo (oggi, tra l'altro, dovrebbe essere a Parigi per Rabiot ), l'Inter avrebbe sondato il terreno con i biancocelesti abbozzando una proposta che potrebbe presto trasformarsi in trattativa vera e propria. Questi i termini dell'offerta nerazzurra: 30 milioni di prestito oneroso, 70 per il riscatto più il cartellino gratuito di Ramires . Niente male, per dirla com'è.

La questione, manco a dirlo, verrà quindi presa in considerazione dalla Lazio che, però, per il momento temporeggia aspettando di capire come e se si muoveranno le altre pretendenti al centrocampista serbo. Il Milan, ad esempio, qualcosa negli ultimi giorni ha fatto. I contatti con la Lazio sono stati frequenti anche se non sono stati al momento sufficienti per convincere Lotito. Anche l'offerta rossonera è sulla linea di quella dei cugini nerazzurri: il prestito oneroso pensato da Leonardo è di 40 milioni, il riscatto sarebbe fissato a 80, magari pagabili in due esercizi. Una cifra enorme che il dt brasiliano ha provato a limare con l'inserimento di una se non due contropartite tecniche (Borini è uno) riscuotendo però scarso successo. In ogni caso se ne riparlerà. Sia Inter che Milan, nel frattempo, si guardano attorno a caccia di alternative note: Modric per i nerazzurri, Rabiot per i rossoneri.



In questa caccia a Milinkovic, guai a sottovalutare la Juve. I bianconeri si stanno muovendo sotto traccia e potrebbero inserirsi di prepotenza nella trattativa. Nonostante le parole di Allegri, contento della rosa attualmente a sua disposizione, la sensazione è che Pjanic, a fronte di una grande offerta, potrebbe anche essere lasciato andare. Magari proprio al Real se Modric dovesse davvero finire alla corte di Spalletti. In quel caso, la Juve tornerebbe in pole per il serbo della Lazio e potrebbe superare la concorrenza di Inter e Milan con un'offerta monstre.