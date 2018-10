L'agente di Zidane: "Juventus? Potrebbe essere, c'è una storia"

07/10/2018

L'ipotesi di un possibile approdo di Zinedine Zidane nello staff dirigenziale della Juventus non è nuova ma, con il prossimo addio di Marotta, l'accostamento non è più fantacalcio, anche perché l'agente del francese non chiude all'ipotesi. "Zizou non andrà ad allenare in Premier League perché non è compatibile con il suo stile. Juventus? Potrebbe essere, ha una storia con quel club" le parole di Alain Migliaccio.