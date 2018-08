Karius saluta il Liverpool: va al Besiktas

20/08/2018

Fine di un "incubo" per Loris Karius dopo le due papere nella finale di Champions League: il portiere, infatti, sta per lasciare il Liverpool. Ripartirà dalla Turchia con la maglia del Besiktas dove c'è un contratto da quasi un milione e mezzo di euro all'anno che lo aspetta. Accordo con i Reds per il prestito oneroso per due anni a 2 milioni di euro.



Il tedesco sta per volare in Turchia e nel frattempo Jurgen Klopp ha svelato un retroscena interessante, tanto che l'acquisto di Alisson dalla Roma per oltre 60 milioni di euro stava per saltare. Colpa delle troppe critiche rivolte a Karius dopo gli errori di Kiev: "l modo in cui la gente ha reagito negativamente verso Loris dopo la finale mi ha quasi convinto a lasciar perdere Alisson e, piuttosto, giocare con lui". Poi il manager ex Borussia Dortmund non ha potuto fare sconti: "Dovevamo essere professionisti. Il nostro compito è avere i migliori giocatori in ogni posizione. La finale di Champions League non ha avuto niente a che fare con l'acquisto di Alisson. Anche se avessimo vinto e il brasiliano fosse stato sul mercato, lo avremmo comunque preso", ha detto in un'intervista a Kicker.



Infine il saluto a Karius con una carezza: "Ora ha 25 anni, in un'età in cui i portieri continuano a migliorare. Tutti i migliori numeri 1 fanno errori. Ma a volte il tempismo è importante nella vita. Se Loris commette un errore ora non è una bella cosa. Se lo fa a otto anni non importa a nessuno. Ma noi siamo totalmente soddisfatti di lui".